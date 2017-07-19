Намагаючись зробити селфі, 18-річний львів'янин упав з мосту і отримав опіки 50% тіла
11:10, 19 липня 2017Інциденти
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Під час падіння потерпілий зачепив високовольтну лінію.
Юнак був уражений електричним струмом / Фото УНІАН
У Львові 18-річний місцевий житель намагався зробити селфі на залізничному пішохідному мосту. У результаті він упав з висоти на високовольтну лінію електропередач.
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Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, інцидент стався 18 липня о 20:09 на вул. Ковельській. Під час падіння потерпілий зачепив високовольтну лінію та був уражений електричним струмом, внаслідок чого з тяжкими травмами (опіки І-ІІ ступеню 50% тіла) госпіталізований до реанімаційного відділення 8-ої міської клінічної лікарні.
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