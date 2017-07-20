У Харкові легковик влетів у стовп: загинули три людини

В Харкові в четвер, 20 липня, відбулося ДТП, в результаті якого загинули три людини. Про це повідомляє місцеве видання 057.ua.

"Проїжджав повз, час 5.30 ранку було. Жах. Швидкість пристойна була, з-під капота дим валив, поліцейські загасили", - повідомив очевидець Денис Коломієць в одному з пабликов в соціальній мережі.

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Як розповіли кореспонденту 057 в УПД ГУНП в Харківській області, водій автомобіля "Daewoo Sens", рухаючись по проспекту Гагаріна в напрямку вулиці Молочної, виїхав на праве узбіччя, де врізався в стовп електромережі. В результаті ДТП загинули три людини: водій (1989 року народження), а також два пасажира авто - жінка (1972 року народження) і чоловік (1976 року народження).

На місці працювала слідчо-оперативна група. Обставини аварії з'ясовуються.

Як повідомляв УНІАН, вночі під Києвом на Гостомельському шосе сталася жахлива аварія, в результаті якої загинуло дві людини.