Жахлива ДТП під Києвом: авто розбиті вщент, дві людини загинули

Вночі під Києвом на Гостомельському шосе сталася жахлива аварія, в результаті якої загинуло дві людини. Про це повідомляє "Еспрессо".

Відзначається, що сталося зіткнення двох автомобілів Skoda Octavia і Mazda 626. За попередніми даними, зі слів дівчини-пасажира Шкоди, трагедія сталася через те, що водій Мазди виїхав на зустрічну смугу, через що і сталося лобове зіткнення.

В результаті ДТП водій Шкоди і водій Мазди, які не скористалися ременями безпеки, загинули на місці. Дівчину зі Шкоди, а також двох чоловіків з Мазди госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості.

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На місце інциденту прибули поліцейські, а також слідчо-оперативна група, співробітникам якої належить встановити, хто ж насправді спровокував ДТП.

Як повідомляв УНІАН, під Чернівцями зіткнулися маршрутка і туристичний автобус. Водій маршрутки загинув.