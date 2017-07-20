У Харкові прогримів вибух: невідомі кинули гранату на подвір'я приватного будинку

У Харкові невідомі кинули гранату РГД-5 у двір приватного будинку. У будівлі пошкоджені вікна і зруйновано ганок, повідомляється в оперативному зведенні Харківської облдержадміністрації.

"Встановлено власник пошкодженого будинку - це харків'янка, 1954 року народження. На місці працювала слідчо-оперативна група. На місці правоохоронці вилучили речові докази, вони відправлені на експертизу", - розповіли в ГУНП в Харківській області.

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В результаті вибуху ніхто не постраждав. В даний час слідчим вирішується питання про внесення факту події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "хуліганство" КК України. Поліцейські з'ясовують обставини події.

Як повідомляв УНІАН, чотири людини за добу загинули від вибухів на Рівненщині. Там в приватних будинках вибухали снаряди РГД-5.