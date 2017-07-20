На Рівненщині від вибуху двох гранат загинуло 4 людей

Четверо людей за одну добу загинули від вибухів на Рівненщині. Там у приватних помешканнях вибухали снаряди РГД-5, ідеться в сюжеті ТСН.

В одному з будинків загинули одразу троє чоловіків. Останньою їх живими перед вибухом бачила 18-річна донька господаря хати. "Побачила в руці предмет схожий на гранату, злякалася, почала батьку щось говорить, а він каже: я служив – вийди. Вона пішла до родичів, і в цей момент прогримів вибух", - розповів керівник Зарічненського відділу поліції Сергій Кір'янов.

Читайте такожЗ'явилися подробиці вибуху гранати в Одесі (фото, відео)

Вибух був таким потужним, що його чула вся вулиця. "У-у-у, ми з бабою злякалися! Вибух такий вийшов, що жах! Вийшли, сіли отам – бачимо, під'їхала поліція і швидка", - розповів сусід Сергій Пась. Загиблих усі характеризують, як цілком нормальних людей, які мали розуміти всі загрози від боєприпасу. Тому як сталася трагедія – ні в кого в голові не вкладається.

Батько загиблого 25-річного Дмитра каже, що й гадки не має, де син узяв смертоносну гранату. Немає певної інформації про це і в правоохоронців, але там припускають, що зброя могла потрапити на Рівненщину із зони АТО. "У тому році ми вилучили таку саму гранату у волонтера в автомобілі", - пояснив Кір'янов.

Самі ж селяни зізнаються, що придбати зброю в регіоні великої проблеми на становить. Поліція ж нарікає на складність ситуації: поклади бурштину та боротьба за нього зводять нанівець усю профілактичну роботу серед населення щодо зберігання зброї та боєприпасів. "Бунти, невдоволення людей, у ЗМІ звертаються, що зупиняють автомобілі, обшукують і оглядають безпідставно. Палка з двома кінцями", - охарактеризував стан справ керівник районної поліції.

Читайте такожУ львівському парку молодик сховав 9 гранат - СБУ

Через годину після трагедії в Зарічному ще один вибух пролунав у сусідньому райцентрі Сарни – там на РГД-5 у квартирі підірвався 20-річний юнак. Де хлопець взяв боєприпас – слідчі також з'ясовують.