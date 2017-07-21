В Одесі викрили конвертцентр, який співпрацював з підприємствами РФ

В Одесі припинено діяльність конвертаційного центру з оборотом у 75 млн грн на місяць, який співпрацював з підприємствами РФ. Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління СБ України в Одеській області, діяльність конвертаційного центру 20 липня припинили співробітники СБУ і прокуратури.

Для обслуговування одеських комерційних підприємств організатори відкрили низку фіктивних фірм для надання послуг з мінімізації податкових платежів і переведення коштів у готівку.

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«Конвертцентр також активно співпрацював з російськими громадянами і підприємствами, регулярно перераховуючи значні кошти на рахунки в російських банківських установах», - повідомила прес-служба.

Під час обшуків в офісах і місцях проживання фігурантів справи оперативники СБУ вилучили грошові кошти в доларах США - еквівалент понад 3 млн грн, печатки фіктивних підприємств, фінансово-господарську документацію та оргтехніку, а також десятки наручних годинників і ювелірних виробів відомих світових брендів загальною вартістю близько 250 тис. дол., які зловмисники скуповували для легалізації незаконних доходів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Розслідування триває.

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