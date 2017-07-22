Біля Миколаєва в жахливій ДТП загинула дитина та двоє дорослих (фото, відео)

16:21, 22 липня 2017
Інциденти
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Один чоловік помер у кареті швидкої, постраждалу жінку доставили до лікарні.

http://mk.dsns.gov.ua

Поблизу Миколаєва, в районі мікрорайону Матвіївка, на трасі Улянівка-Миколаїв зіткнулися мікроавтобус Mersedes Vito і вантажний автомобіль MAN. Внаслідок ДТП загинуло троє осіб, з них одна дитина (попередньо дівчинка 5-7 років), ще одна людина постраждала.

зіткнулися мікроавтобус Mersedes Vito і вантажний автомобіль MAN\ mk.dsns.gov.ua

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області, аварія сталася сьогодні близько 10 ранку.

За попередніми даними, на місці загинули дитина та чоловік, ще один чоловік, якого із затиснутого авто звільнили рятувальники, помер в автомобілі швидкої допомоги.

http://mk.dsns.gov.ua
http://mk.dsns.gov.ua

Постраждалу жінку з тілесними ушкодженнями доставлено до медичного закладу.

На місці ДТП працюють служби оперативного реагування. Причини та обставини події з’ясовують правоохоронні органи.

http://mk.dsns.gov.ua
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Теги: #жахлива ДТП Миколаєва#ДТП загинула дитина