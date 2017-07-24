У Харківській області п'яний чоловік з сином врізався на квадроциклі в бетонний паркан
16:47, 24 липня 2017Інциденти
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Двоє жителів міста Первомайський постраждали в ДТП.
У чоловіка і хлопчика виявлено синці та подряпини / фото УНІАН
У Харківській області 32-річний чоловік і 11-річний хлопчик потрапили в ДТП. Чоловік не впорався з кермом квадроцикла і врізався в бетонний паркан. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП в Харківській області, передає 057.ua.
«Батько перебував у стані алкогольного сп'яніння. У чоловіка і хлопчика виявлені забої та подряпини. Переломів у постраждалих немає», - говорить представник прес-служби ГУ НП в Харківській області Ольга Грабар.
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Слідчий завів кримінальну справу за ч. 1 ст. 236 (порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
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