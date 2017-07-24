Рятувальники не підтверджують інформацію про падіння літака під Харковом

Держслужба з надзвичайних ситуацій не підтверджуює інформацію користувачів соціальних мереж про падіння літака під Харковом. Поліція інформацію також не підтверджує.

Як повідомив кореспондентові УНІАН помічник начальника Головного управління ДСНС України в Харківській області Ігор Лупандін, один заявник сьогодні, 24 липня, о 14:10 звернувся до рятувальників і повідомив, що на околиці Харкова бачив задимлений літак на дуже низькій висоті.

Він підкреслив, що заявник не повідомляв про те, що бачив падіння літака. Незважаючи на це, до ймовірного місця події відправили п’ять екіпажів рятувальників, а для обльоту території з аеродрому підняли гелікоптер. Інформація про падіння літака не підтвердилася.

У відділі комунікації ГУНП України в Харківській області УНІАН повідомили, що до поліції із заявами про падіння літака ніхто не звертався. Однак інформацію, що з'явилася в соцмережах перевірили. "Інформація не підтвердилася", - наголосили у поліції.

Нагадаємо, раніше ЗМІ з посиланням на свідчення очевидців повідомляли, то під Харковом впав транспортний літак. Правоохоронці точної інформації не повідомляли.