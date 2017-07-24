ЗМІ повідомили про падіння транспортного літака під Харковом, рятувальники не підтвердили

Сьогодні вдень, 24 липня, під Харковом нібито впав літак. Як повідомляє "Сегодня", інцидент стався приблизно о 14.30.

"При виїзді на кільцеву з боку Чугуєва назустріч нам пролетів дуже низько невеликий транспортник. Зараз перебуваємо на заправці. Купа пожежних машин. Ніхто не знає точного місця аварії", – пише очевидець Олексій Єрмоленко.

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"У Харкові близько години тому впав транспортник. Очевидці пишуть, що при посадці. Аеродром з боку Чугуєва. Можливо, військовий", - пише у Facebook Євген Ростовський.

У той же час, Держслужба з надзвичайних ситуацій і поліція не підтвердили інформацію про падіння літака.

Як повідомив кореспондентові УНІАН помічник начальника Головного управління ДСНС України в Харківській області Ігор Лупандін, один заявник сьогодні, 24 липня, о 14:10 звернувся до рятувальників і повідомив, що на околиці Харкова бачив задимлений літак на дуже низькій висоті.

Він підкреслив, що заявник не повідомляв про те, що бачив падіння літака. Незважаючи на це, до ймовірного місця події відправили п’ять екіпажів рятувальників, а для обльоту території з аеродрому підняли гелікоптер. Інформація про падіння літака не підтвердилася.

Як повідомляв УНІАН, на Прикарпатті приватний літак перекинувся при аварійній посадці. В результаті аварії постраждали три людини.