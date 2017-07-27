В Одесі рятувальники вилучили снаряд з території Воронцовського палацу

В Одесі рятувальники вилучили з території пам'ятки архітектури національного значення - Воронцовського палацу - артилерійський снаряд часів Другої світової війни.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 26 липня о 15:35 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що під час проведення реставраційних робіт у Воронцовському палаці робітники виявили предмет, схожий на боєприпас.

На місце виклику було направлено групу піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

«Піротехніки під час огляду місця події під колонадою палацу виявили й ідентифікували артилерійський снаряд 88 мм. З огляду на те, що вибухонебезпечний предмет знаходився в історичній багатолюдній частині міста, рятувальники негайно припинили доступ громадян і туристів на небезпечну територію і провели вилучення і транспортування снаряда», - розповіли в главку.

Читайте такожПіротехніки знищили 4 боєприпаси часів минулих війн, знайдені у Радомишльському районі (фото)

Снаряд знешкоджено шляхом підриву на одному з полігонів за межами міста.

Зазначається, що всього з початку року спеціалістами ГУ ДСНС України в Одеській області здійснено 134 виїзди, в ході яких вилучено та знешкоджено 917 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 22 травня почалася реставрація комплексу Воронцовського палацу, який є пам'яткою архітектури національного значення.

Довідка УНІАН. Воронцовський палац - палацовий комплекс резиденції генерал-губернатора Новоросійського краю Михайла Воронцова. У складі комплексу - головний будинок садиби, бельведер-колонада, манеж, господарське крило і Орловський корпус (зруйнований бомбою в 1944 році, а також в роки війни був знищений Зимовий сад).

Палац побудований у 1828 році за проектом відомого архітектора Франца Боффо.

Є пам'яткою архітектури національного значення. У 1935-1936 роки головний будинок було перетворено на Палац піонерів, зараз - Одеський міський палац дитячої та юнацької творчості.