На Дніпропетровщині зійшли з рейок 5 вагонів з металом

На Дніпропетровщині змінили маршрути 10 пасажирських поїздів та 5 приміських електропоїздів через сходження з рейок вагонів з металом. Як повідомили УНІАН у прес-службі Придніпровської залізниці, аварія сталася сьогодні близько першої години ночі на станції Синельникове-2.

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«5 вагонів з листовим металом у складі вантажного поїзда, що прямував зі станції Волноваха на станцію Нижньодніпровськ – Вузол зійшли з рейок та перекинулися. Унаслідок інциденту закрито для руху поїздів дільницю Нижньодніпровськ-Вузол – Синельникове-2. Пасажирські поїзди та електропоїзди південного та східного напрямку курсують зміненим маршрутом – через станції Новомосковськ та Павлоград», - йдеться у повідомленні.

Через зміни у маршруті поїзди затримуються на період від однієї до трьох годин.