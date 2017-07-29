На острові поблизу Центральної Африки впав український вантажний літак (фото)

На острові Сан-Томе(Сан-Томе і Припсіпі) біля Центральної Африки під час зльоту зазнав аварії український вантажний літак Ан-74 української авіакомпанії CAVOK Air. Про це у Facebook повідомив заступник міністра інфраструктури України Юрій Лавренюк.

Попередня причина падіння літака, згідно із повідомленням Лавренюка, потрапляння зграї птахів у правий двигун.

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«… при злеті з острова Сан-Томе(Сан-Томе і Припсіпі) зазнав аварії вантажний літак Ан-74 української авіакомпанії CAVOK Air. Попередня інформація, це попадання зграї птахів в правий двигун під час зльоту. Всі члени екіпажу живі, але зазнали травм. Тримаємо ситуацію на постійному контролі», - написав заступник міністра.

Як повідомляв УНІАН раніше, український пілот турецької компанії "Atlasglobal" Олександр Акопов 27 липня здійснив героїчну посадку аварійного пасажирського лайнера в стамбульському аеропорту "Ататюрк". На борту літака знаходився 121 пасажир і 6 членів екіпажу.

Сьогодні президент України Петро Порошенко зателефонував пілоту Олександру Акопову, який 27 липня врятував життя пасажирів у Стамбулі, і особисто подякував та висловив захоплення його вчинком та нагородив пілота орденом «За мужність».