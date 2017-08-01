У передмісті Одеси побили помічника директора порту "Чорноморськ"

У передмісті Одеси невідомі зловмисники побили помічника директора порту «Чорноморськ» Володимира Букача. Як повідомили УНІАН у прес-службі державного підприємства «МТП «Чорноморськ», вранці 31 липня Букач, який також є головою громадської організації «Антикорупційний рух Півдня», зазнав нападу у дворі власного будинку.

«Невідомі особи, що приховували свої обличчя під масками, побили співробітника порту бейсбольними битами, в результаті чого він був доставлений до медичного закладу з переломом щелепи, закритою черепно-мозковою травмою та струсом мозку. На даний момент його стан оцінюється як середньої тяжкості. На Володимира Букача очікує кілька операцій», - повідомили в прес-службі.

Відзначається, що відкрито кримінальне провадження за ст. 122 Кримінального кодексу України (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження).

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Згідно з версією слідства, невідомі чекали на Букача в автомобілі біля його будинку, і коли він вийшов на вулицю до свого автомобіля, напали і побили його. Камери відеоспостереження зафіксували автомобіль нападників. Їх особи встановлюються. Ведеться слідство.

У порту Букач курирує громадську роботу і соціальні питання, в тому числі, відстежує ситуацію з профспілковими організаціями.

У прес-службі порту стверджують, що на адресу Букача та інших помічників директора порту неодноразово надходили анонімні погрози, що носили характер психологічного тиску.

«Однак зараз конфлікт перейшов у відкриту загрозу життю і здоров'ю співробітників порту з команди директора Сергія Крижанівського», - сказано в повідомленні.

У порту також розпочали власне внутрішнє розслідування, щоб убезпечити від подібних нападів інших співробітників порту, а також допомогти слідству у затриманні зловмисників.

Раніше в Одеській області двоє невідомих побили голову сільради.