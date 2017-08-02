В одеському яхт-клубі потонув чоловік
10:09, 02 серпня 2017Інциденти
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Особа та причина смерті встановлюються.
Рятувальники дістали з води тіло потопельника / joinfo.ua
В Одесі в акваторії яхт-клубу «Посейдон» виявили тіло утопленика. Як повідомили в ДСНС, рятувальники прибули на місце і витягли тіло чоловіка з води.
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Особа та причина смерті встановлюються.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Одеській області в морі потонула 7-річна дитина.
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