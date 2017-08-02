В одеському яхт-клубі потонув чоловік

10:09, 02 серпня 2017
Інциденти
237 0

Особа та причина смерті встановлюються.

Рятувальники дістали з води тіло потопельника / joinfo.ua

В Одесі в акваторії яхт-клубу «Посейдон» виявили тіло утопленика. Як повідомили в ДСНС, рятувальники прибули на місце і витягли тіло чоловіка з води.

Читайте такожУ Львівській області в гірській річці потонув 4-річний хлопчик

Особа та причина смерті встановлюються.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Одеській області в морі потонула 7-річна дитина.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #потонув чоловік#в Одесі потонув чоловік