У Києві догхантери розсипали отруту біля дитячого садка, мешканців просять бути пильними

В одній зі столичних ветеринарних клінік загинув бультер'єр Хантер. Тварина отруїлася таблетками, розсипаними догхантерами на Оболоні біля дитячого садка на проспекті Героїв Сталінграда, 9а. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

"Я бачила, що було багато розкиданих кульків і їжі. А бультер'єр завжди був на повідку. Хантер – гарний собака", – говорить сусідка господині бультер'єра, у якої також є собака.

Читайте такожПухнаста мама колючих малюків: у російському зоопарку кішка всиновила вісьмох їжаків (відео)

Після смертельної події розсипана поруч із садочком отруту прибрали, проте ймовірно, що спроби отруїти собак ще робитимуться. Киян просять бути уважними при тому, що отрута була розсипана для цькування тварин, її можуть підібрати і з'їсти маленькі діти.

У той же час користувачі соцмереж просять не вигулювати великих собак поряд з дитячими навчальними закладами і надягати на них намордники.

Як повідомляв УНІАН, ВР посилила покарання за жорстоке поводження з тваринами.