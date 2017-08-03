На Житомирщині рятувальники витягли козу з каналізаційного колектору

На Житомирщині рятувальники врятували козу, витягши її з каналізаційного колектору. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 2 серпня об 11:15 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в місті Новоград-Волинський Житомирської області до каналізаційного колектору потрапила коза. Про це рятувальників сповістила власниця тварини.

«Коза випасалася на полі, що на окраїні районного центру. Випадково вона оступилася та опинилася на дні колектора. Перелякана власниця спочатку намагалася самотужки дістати тварину, але згодом зрозуміла, що без допомоги надзвичайників їй не впоратися», - уточнили у прес-службі відомства.

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Бійці ДСНС, які прибули до місця пригоди, з’ясували, що коза знаходиться у каналізаційному колекторі глибиною близько 1,5 м. Один з рятувальників спустився до неї та обв’язав мотузкою, за допомогою якої козу й підняли на поверхню. Серйозних травм тварина не отримала.

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