У багатоповерхівці Дніпра стався вибух, загинула людина (фото)
Під час огляду місця події в тамбурі правоохоронці виявили труп чоловіка.
Сьогодні, 5 серпня, на вулиці Тепличній, 35 в житловому 10-поверховому будинку стався вибух. Про це Інформатору повідомили очевидці події.
За попередніми даними, чоловік на другому поверсі багатоповерхівки закрився в квартирі і нікого не впускав. Сусіди чули вибух. Після чого з вікна почав валити дим.
За словами сусідів, в квартирі проживав чоловік, який страждає на шизофренію.
На місце події викликали рятувальників і поліцію.
За словами спікера ДСНС в Дніпропетровській області Дар'ї Гречіщевої, в квартирі виявили труп людини. Площа пожежі склала 10 квадратних метрів. Рятувальники все загасили до цього часу.
В ГУ Нацполіціі в Дніпропетровській області повідомили, що виклик надійшов близько 19:00. По прибуттю на місце в тамбурі знайшли тіло чоловіка, чия особа встановлюється. На місці працюють вибухотехніки і слідчі.