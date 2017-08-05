У багатоповерхівці Дніпра стався вибух, загинула людина (фото)

Сьогодні, 5 серпня, на вулиці Тепличній, 35 в житловому 10-поверховому будинку стався вибух. Про це Інформатору повідомили очевидці події.

За попередніми даними, чоловік на другому поверсі багатоповерхівки закрився в квартирі і нікого не впускав. Сусіди чули вибух. Після чого з вікна почав валити дим.

За словами сусідів, в квартирі проживав чоловік, який страждає на шизофренію.

На місце події викликали рятувальників і поліцію.

За словами спікера ДСНС в Дніпропетровській області Дар'ї Гречіщевої, в квартирі виявили труп людини. Площа пожежі склала 10 квадратних метрів. Рятувальники все загасили до цього часу.

В ГУ Нацполіціі в Дніпропетровській області повідомили, що виклик надійшов близько 19:00. По прибуттю на місце в тамбурі знайшли тіло чоловіка, чия особа встановлюється. На місці працюють вибухотехніки і слідчі.