Фронтмена "Другої ріки" покусав собака - у травмпункті заявили, що вакцини від сказу в Україні немає (фото)

Лідера українського гурту "Друга ріка" Валерія Харчишина під час велосипедної прогулянки покусав пес. Про це сам Харчишин повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Співак вирішив одразу звернутися до медиків через побоювання, що у собаки може бути сказ. Проте власник тварини був проти, через що фронтмену "Другої ріки" довелося викликати копів.

Правоохоронці на виклик не хотіли їхати, мотивуючи це тим, що вони "за собачкою не бігатимуть", й порадили йому звернутися до суду. Проте невдовзі вони все ж прибули й спіймали пса, щоб відвезти його на обстеження.

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За словами артиста, вакцини від сказу немає взагалі по всій Україні.

"Мій ветеренар запропонував мені тримати собаку у себе вдома протягом 10 днів. Якщо за цей час песик не здохне, то й Ви будете жити довго та щасливо і колись 100% помрете, але не від сказу. Але запропонував зробити все за протоколом. І я поїхав до травмпункту, щоб почути, "вакцини немає, спостерігайте за собачкою..." - підсумував Харчишин.