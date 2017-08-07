Шість людей загинули у кривавій ДТП під Києвом

Під Києвом сталася жахлива смертельна аварія, унаслідок якої загинуло шестеро осіб. Про це інформує dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook.

ДТП сталася на Бориспільській окружній поблизу АЗС: зіткнулися "ВАЗ" та Opel. Унаслідок сильно зіткнення загинуло п'ятеро осіб із "ВАЗ"у та жінка із Opel. Водій Опель в критичному стані перебуває у реанімації.

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Як додає "Київ оперативний", ДТП сталася о 20:30. Біля повороту на Баришівку автомобілі «ВАЗ» та «Opel» рухалися на зустріч один одному.

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За даними спільноти, однією із загиблих у ВАЗі була неповнолітня, а ще шестирічна дівчинка вижила і наразі перебуває у лікарні.