Шість людей загинули у кривавій ДТП під Києвом
Унаслідок сильно зіткнення загинуло п'ятеро осіб із "ВАЗ"у та жінка із Opel.
Під Києвом сталася жахлива смертельна аварія, унаслідок якої загинуло шестеро осіб. Про це інформує dtp.kiev.ua на сторінці в Facebook.
ДТП сталася на Бориспільській окружній поблизу АЗС: зіткнулися "ВАЗ" та Opel. Унаслідок сильно зіткнення загинуло п'ятеро осіб із "ВАЗ"у та жінка із Opel. Водій Опель в критичному стані перебуває у реанімації.
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Як додає "Київ оперативний", ДТП сталася о 20:30. Біля повороту на Баришівку автомобілі «ВАЗ» та «Opel» рухалися на зустріч один одному.
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За даними спільноти, однією із загиблих у ВАЗі була неповнолітня, а ще шестирічна дівчинка вижила і наразі перебуває у лікарні.