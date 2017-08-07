На Житомирщині правоохоронці виявили наркотики у двох перехожих, що назвалися туристами

У ці вихідні у місті Чуднові на Житомирщині правоохоронці виявили наркотики у двох перехожих, які назвалися туристами.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, вранці 5 серпня працівники поліції зупинили на вулиці Чуднова двох підозрілих перехожих. Під час поверхневого огляду поліцейські виявили в рюкзаках чоловіків рослини снодійного маку. За таких обставини на місце події було викликано слідчо-оперативну групу відділення поліції.

Власниками ноші виявились 28-річний житомирянин та 27-річний житель Чуднівщини. Вони назвали себе туристами. Усього правоохоронці нарахували у них 102 рослини нарковмісного зілля. Виявлене було вилучено та направлено на експертне дослідження.

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Нині триває подальше з’ясування обставин події, у тому числі й походження наркосировини, у рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Чоловікам може загрожувати штраф або виправні роботи на строк до 2 років, або піврічний арешт, або обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років.