На Дніпропетровщині сварка між чоловіками закінчилася стріляниною родича одного із них (фото)

У Криничанському районі Дніпропетровської області 6 серпня внаслідок стрілянини під час сварки травмовано трьох чоловіків. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Національної поліції в області, постраждалих від травматичної зброї госпіталізовано.

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"Біля одного з магазинів в Криничанському районі між чоловіками-односельцями виникла сварка. Спочатку чоловіки словесно ображали один одного, після чого розв'язали бійку. До конфлікту долучився родич одного з селян з травматичним пістолетом, який почав стріляти в бік опонентів", - йдеться у повідомленні.

На місці події поліцейські вилучили гільзи калібру 9 мм та травматичний пістолет.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 ККУ (хуліганство). Триває досудове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, у неділю ввечері, 6 серпня, на трасі за Миколаєвом невідомі відкрили стрілянину й напали на автомобіль, двох осіб поранено.