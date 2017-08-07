Під Миколаєвом на трасі сталася стрілянина, двоє поранених
Після цього нападники втекли в бік Одеси через поле. Їм вдалося втекти до приїзду поліції.
У неділю ввечері, 6 серпня, на трасі за Миколаєвом невідомі відкрили стрілянину й напали на автомобіль. Про це повідомляє 0512.
В районі заміського комплексу "Балдіно" водій помітив, що два невідомих хлопця вийшли на трасу, перекрили дорогу і намагалися кинутися під машину. Автомобіль зупинився, водій вийшов і зробив зауваження, за його словами, п'яним і неадекватним хлопцям.
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В цей час один з них дістав ніж і завдав кілька ударів водієві.
На допомогу потерпілому вибіг пасажир автомобіля. Другий хлопець при цьому дістав травматичний пістолет і вистрілив кілька разів у пасажира, а потім і у водія.
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Після цього нападники втекли в бік Одеси через поле. Їм вдалося втекти до приїзду поліції.