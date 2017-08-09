Аферисти видурили більше 6 мільйонів із Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (фото)

Злочинна організація вкрала 6,5 мільйонів гривень Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Про це повідомляється на сторінці Національної поліції у Facebook.

Зазначається, що злочинне угрупування складалось з 85 осіб. Крім того, злочинці мали намір на подальше привласнення 2-х мільйонів гривень Фонду, про що свідчать вилучена у них під час обшуку документація.

Читайте такожУ центрі Києва озброєні грабіжники викрали 5 мільйонів гривень, введений план "Перехоплення"Діяла злочинна організація протягом 2014-2016 років. Вік організаторів та найактивніших учасників від 25-ти до 49-ти років. За цей час їм вдалося привласнити 6,5 мільйонів гривень.

"Вказані кошти повинні були одержати вкладники збанкрутілих банків. Коли вони звернулись до Фонду, то їм повідомили, що гроші вже ними були отримані, про що свідчили відповідні записи", - йдеться у повідомленні.

«Встановлено 600 епізодів їх злочинної діяльності. Вилучено зброю, підроблені документи, в тому числі посвідчення працівників правоохоронних органів, банківські картки, чорнові записи та комп'ютерну техніку», - йдеться у повідомленні.

За фактами злочинної діяльності було відкрито чотири кримінальні провадження за кількома статтями. 21-му учаснику повідомлено про підозру.