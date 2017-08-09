У Харкові брат митрополита УПЦ МП п'ять разів за півроку побував у суді через п'яне водіння

Колишній депутат від Партії Регіонів і брат харківського митрополита Онуфрія Яромир Легкий п'ять разів за півроку побував у суді за водіння у стані сп'яніння. Про це повідомляє харківське видання Newsroom з посиланням на дані порталу "Судова влада".

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Вночі 5 липня поліцейські затримали водія на площі Свободи, у нього були ознаки сп'яніння. Він відмовився проходити перевірку на наявність алкоголю в організмі. Невдовзі правоохоронці з'ясували, що чоловік вже двічі за рік притягувався за водіння транспортних засобів у нетверезому вигляді. Горе-водієві загрожував штраф (40,8 тисяч гривень) і позбавлення прав, однак, Ленінський суд відправив справу на доопрацювання, не побачивши доказів повторного водіння в п'яному вигляді.

Раніше Яромир Легкий вже побував в суді після того, як врізався в Suzuki Grand Vitara на Московському проспекті. Тоді він заплатив штраф у розмірі 340 гривень. Через місяць він зіткнувся в електроопорою і заплатив ще два штрафу: 3400 грн. за їзду в нетверезому стані і 340 грн. безпосередньо за аварію. Обидва рази після ДТП громадянин відмовлявся проходити перевірку на алкоголь.

У жовтні минулого року брата митрополита УПЦ МП в черговий раз зупинили на Клочківській і виявили явні ознаки сп'яніння: запах алкоголю з рота, нерівну ходьбу і тремтячі пальці. Проходити тест на "драгері" чоловік традиційно відмовився. В черговий раз його не притягнули до відповідальності у вигляді того, що суддя не вважав досить переконливими докази обвинувачення.

У червні цього року Легкого зупинили на Полтавському шляху. Тоді він був за кермом Mersedes-Benz. Історія в черговий раз повторилася: суддя порахував, що немає доказів того, що чоловік перебував у стані сп'яніння.