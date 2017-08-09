Страшна ДТП на Рівненщині: п’ятеро людей загинули, троє дітей - у лікарні (фото)

17:14, 09 серпня 2017
Інциденти
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Серед жертв аварії - вагітна жінка, двоє дітей потрапили в реанімацію.

На трасі зіткнулись дві автівки / фото Поліція Рівненщини

На Рівненщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася 9 серпня на дорозі «Київ-Ковель» у Сарненському районі, загинули п’ятеро людей, троє дітей госпіталізовані. Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації поліції Рівненської області, ДТП сталася близько опівдня.

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За попередньою інформацією поліцейських, які зараз працюють на місці події, стало відомо, що водій Nissan Qashqai на смузі зустрічного руху зіткнувся з автомобілем Volkswagen Caddy.

На трасі зіткнулись дві автівки / фото Поліція Рівненщини

Унаслідок ДТП загинули водій та двоє пасажирів кросовера. У салоні Volkswagen Caddy, крім водія, який загинув на місці події, перебували четверо пасажирів - дружина та троє онуків. Жінка від отриманих травм померла у лікарні. Двох дітей госпіталізували у реанімацію, одну дитину - у травматологічне відділення Сарненської центральної районної лікарні. Зараз на місці події проводяться слідчі дії.

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Теги: #ДТП на Рівненщині