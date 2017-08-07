На Набережному шосе у Києві сталася серйозна ДТП (фото, відео)

На Набережному шосе в столиці сталася серйозна ДТП, через яку утворився великий затор біля метро "Дніпро". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

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На з'їзді з паркової дороги вилетів з проїжджої частини й перекинувся на дах BMW реєстрації Грузії. Стало відомо, що компанія з 5 людей придбала нове авто й вирішила його перевірити.

"У результаті на високій швидкості близько 200 км/год їхали в бік Петрівки - не впоралися з керуванням. Машину занесло, вона переверталася і в підсумку влетіла у стовп", - йдеться в повідомленні.

Наразі на місці працюють рятувальники: вони вже годину не можуть звільнити водія, оскільки він сильно затиснутий.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Києва повідомила про підозру водієві, який, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, збив двох малолітніх дітей.