На узбережжі Десни автомобіль без водія на смерть переїхав чоловіка

На річці Десна у Вишгородському районі Київської області автомобіль покотився з пагорба та переїхав туриста, чоловік загинув на місці. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Головне управління Національної поліції у Київській області.

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«Сьогодні вночі на річці Десна біля села Воропаїв Вишгородського району стався нещасний випадок. На місці події поліцейські з’ясували, що компанія туристів, яка зупинилась на узбережжі водоймища, пішла відпочивати. Двоє чоловіків спали у наметі та дружина одного з товаришів знаходилася неподалік в автомобілі, який стояв на пагорбі. Коли жінка вийшла з машини, авто почало котитися вниз на намет, де спали чоловіки. Вони прокинулися, та один з туристів спробував зупинити транспортний засіб, але послизнувся і попав під колеса. Від отриманих травм 46-річний потерпілий помер на місці пригоди», - повідомили у поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.