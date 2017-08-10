Святкували день народження: у поліції розповіли подробиці про вбивство військовим жінки у зоні АТО

У селі Троїцьке Луганської області військовослужбовець ЗСУ відкрив вогонь по господарях будинку, в який він був запрошений на день народження. Про це повідомляє прес-служба поліції області в Facebook.

Як відомо, 25-річна жінка загинула в лікарні внаслідок великого крововиливу, куди була госпіталізована з вогнепальними пораненнями.

Під час проведення першочергових слідчих дій співробітники Попаснянського відділу поліції встановили, що вночі, 8 серпня жінка за місцем свого мешкання святкувала день народження. Власник будинку, 29-річний чоловік потерпілої, запросив на свято військовослужбовців, де вони разом вживали спиртні напої.

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Пізніше, під час вживання спиртних напоїв між одним з військовослужбовців та родиною потерпілих, на ґрунті раптово виниклих неприязних відносин виникла суперечка, яка згодом переросла в бійку. Конфлікт перейшов за межі подвір’я, де один з гостей зробив декілька пострілів з автомату, внаслідок чого було поранено жінку та її чоловіка.

Зазначається, що під час проведення огляду місця події поліцейські виявили та вилучили гільзи патронів калібру 5,45 мм. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 115 КК України «Умисне вбивство» та ч. 2 ст. 15, п. 1 ст. 115 КК України «Замах на вбивство». Натепер військовослужбовці знаходяться у військовій прокуратурі Луганського гарнізону.