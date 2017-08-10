Стрілянина на вокзалі в Києві: поліція розповіла нові подробиці (фото, відео)

Унаслідок стрілянини на площі Вокзальній у Києві поранені троє людей, імовірно, з травматичної зброї. Нападники втекли, повідомили у прес-службі поліції столиці.

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За попередньою інформацією лікарів, у потерпілих – травми ніг та рук. Їх доставили в лікарню, де надають необхідну допомогу. Та один із чоловіків самостійно залишив медзаклад.

Зазначається, що від написання офіційних заяв постраждалі відмовилися, однак правоохоронці все одно розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. За скоєння злочину передбачено до семи років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпні вранці у Києві на вокзалі невідомі відкрили стрілянину, троє поранених.