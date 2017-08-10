У Полтаві на пляжі сталася стрілянина: є загиблий, поранено дитину - ЗМІ (фото)

У Полтаві на пляжі на березі Ворскли сталася стрілянина. В результаті важкі поранення отримали чоловік і дитина. На місце події прибули дві карети швидкої допомоги, а медики приступили до реанімації, передає "Полтавщина".

Повідомляється, що постраждали Олександр і Роман Марченко, батько і син. Роман нібито орендував ділянку на пляжі. До Марченко підійшов чоловік з іншої частини пляжу і виникла сварка. Після бійки чоловік пішов і повернувся з озброєною підмогою.

У той же час відзначається, що Марченко вистрілив з дробовика в груди чоловікові, який незабаром після поранення помер.

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"За свідоцтвами очевидців, в ході конфлікту власник магазину Марченко вистрілив з дробовика в груди чоловікові, який незабаром після поранення помер. Дріб потрапила в дитину, яка вижила. Інша сторона конфлікту відкрила вогонь з травматичних пістолетів. Один з учасників перестрілки зник на автомобілі ВАЗ-2108", - сказано в повідомленні.

На даний момент не можна стверджувати, хто саме постраждав. За повідомленням прес-служби патрульної поліції, злочинець затриманий. Обставини події встановлюються.

Очевидці повідомляють, що серед відпочиваючих виникла сварка. Спочатку в хід пішли травматичні пістолети, потім карабін «Сайга».

Раніше в Києві сталася стрілянина на вокзалі.