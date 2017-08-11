У Київській багатоповерхівці загорілася квартира: люди вистрибували з вікон, троє загиблих (фото)

У Шевченківському районі Києва горить квартира в багатоповерхівці, ліквідація пожежі триває, загинули три людини. Про це повідомили в прес-службі столичного управління ДСНС.

Як повідомили в ДСНС, один із загиблих - чоловік вистрибнув з вікна палаючої квартири.

"Рятувальники довго не могли потрапити в квартиру через броньовані двері, довго встановлювали автодрабину. У квартирі виявили тіла ще двох осіб, їх особи встановлюються. Пожежу поки локалізовано, але не ліквідовано. Працюють 4 одиниці основної та спецтехніки та близько 20 чоловік особового складу", - повідомила спікер управління Світлана Водолага в ефірі "112 Україна".

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За словами сусідів, господиня квартири - жінка-інвалід, яка взяла до себе на проживання квартирантів.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня в Києві стався потужний вибух у багатоповерхівці. В результаті вибуху загинула жінка.