Вбивство і ураження електрошокером: з'явилися подробиці кривавого інциденту у Дніпрі

Зранку п'ятниці, 11 серпня, у центрі Дніпра стріляли. Одна людина загинула, ще двоє травмовані. Стрілянина сталася на п'ятому поверсі новобудови. Сусідів тут майже немає, тож постріли могли чути лише ремонтники.

Постріли пролунали близько 10:00 ранку, коли будівельники працювали на об'єкті. Втім, запевняють, що жоден із них нічого не чув. Тому появою поліцейських - були здивовані, повідомляє "5 канал".

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"Ми по "наружці" працювали, не бачили, що там коїться. Поліція прибула, свою роботу робить – і ми свою", - кажуть працівники.

На сходах новобудови поліція виявила тіло 50-річного чоловіка з вогнепальними пораненнями. З місця вбивства поліція вилучила понад десяток гільз. Ще двоє осіб - 48-річний чоловік та 34-річна жінка зазнали ураження електрошокером. Вони були поруч з місцем злочину, їх уже допитала поліція. Згодом жінку ушпиталили до лікарні швидкої допомоги. Нині постраждалу охороняють.

"Її стан стабільний. Оскільки вона перебуває у шоковому стані, її шпиталізували до відділення реанімації кардіологічного профіля", - повідомив заступник головного лікаря швидкої допомоги Дмитро Алейник.

Особисті дані вбитого та постраждалих поліція не повідомляє, посилаючись на таємницю слідства. На місці вбивства криміналісти залучили й кінологів. Але поки що на слід злочинців вийти не вдалося.

"Ми відпрацьовуємо всі версії даного правопорушення. Зараз по місту та по області введений план "Сирена". Тривають пошуки зловмисників", - відзначила начальник відділу комунікації ГУНП в Дніпропетровській області Ганна Старчевська.

Про мотиви злочину правоохоронці не розповідають, але вважають, що вбивство було навмисним - саме за цією статтею відкрили кримінальне провадження.