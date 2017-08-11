Чергова кривава стрілянина у Дніпрі: одна людина загинула, ще двох поранено

У Дніпрі в недобудованому приміщенні біля готелю "Рассвет" по вул. Івана Акінфьєва сталася стрілянина. Одна людина загинула, ще двоє осіб отримали поранення, повідомляє «Інформатор» з посиланням на повідомлення прес-секретаря поліції регіону Ганни Старчевської.

"Близько 10 ранку в поліцію повідомили про стрілянину в недобудові по вулиці Акінфьєва , 30. На місці виявили труп чоловіка. Також постраждали чоловік і жінка, їх госпіталізували", - сказала вона.

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Видання також повідомляє, що стрілянина сталася на 5 поверсі недобудови. Потерпілі дають показання і співпрацюють зі слідством. Найімовірніше, стрілок був разом зі своїми жертвами.

Старчевська підкреслила, що на місці події знайшли близько 10 гільз калібром 9 міліметрів.

По місту та області оголосили план "Сирена", тривають пошуки зловмисника.

Як повідомляв УНІАН раніше, 24 липня у ресторані «Дім» у Дніпрі відбулась стрілянина. У результаті події двоє громадян загинуло, ще п’ять були госпіталізовані з ушкодженнями різного ступеню тяжкості. В результаті перестрілки загинули учасники АТО Олексій Вагнер (1980 року народження) та Максим Іващук (1981 р.н.).

Також поранення в результаті стрілянини отримав адвокат одного з загиблих бійців АТО Едмон Саакян, який наразі теж перебуває у лікарні. Троє з постраждалих нападників – жителі Дніпропетровської області. Ще один – іноземний громадянин.