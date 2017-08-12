У Житомирі скоєно напад на валютний обмінник

У Житомирі вчора скоєно напад на валютний обмінник.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, вдень 11 серпня невідомий чоловік, погрожуючи касирові одного із обмінників валют із застосуванням вибухівки, заволодів кількома десятками доларів США та втік. За декілька годин його розшукали поліцейські.

"Близько 14.25 до поліції надійшло повідомлення про розбійний напад на обмінний пункт валют у Житомирі. Касир розповіла, що до приміщення зайшов невідомий і став вимагати у неї гроші. При цьому погрожував застосуванням вибухівки, демонструючи якийсь предмет із дротами. Жінка віддала незнайомцеві наявні 86 доларів США і натиснула на кнопку виклику поліції. Однак зловмисник миттєво залишив обмінник і зник до приїзду правоохоронців",- зазначили у поліції.

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Зі слів касира і вилучених записів з камер відеоспостереження правоохоронці з’ясували прикмети нападника і орієнтували на його розшук зовнішні наряди поліції. Уже за кілька годин місцеперебування розшукуваного, яким виявився 22-річний житомирянин, було встановлено.

Зловмисник свою вину визнав і зізнався, що на злочин його штовхнули боргові зобов’язання.

Відповідна інформація була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.187 (Розбій) Кримінального кодексу України. За чинним законодавством подібні протиправні дії караються позбавленням волі на строк від 3 до 7 років.