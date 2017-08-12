В Австрії за контрабанду 30 тисяч цигарок затримали двох українців
Проти них відкрите слідство у зв’язку з фінансовим правопорушенням.
Міграційна поліція Австрії затримала у Відні двох громадян України, в яких виявили незаконно ввезені цигарки.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на австрійське видання Heute.
У п’ятницю вранці на центральному вокзалі Відня співробітники міграційної поліції вирішили перевірити багаж двох українців 31 і 46 років.
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Перевірка завершилася арештом, оскільки в багажі громадян України було знайдено 150 блоків нелегально ввезених цигарок – загалом 30 тисяч штук.
Контрабандну продукцію в українців вилучили, а самих контрабандистів затримали. Проти них відкрите слідство у зв’язку з фінансовим правопорушенням.