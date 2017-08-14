На Житомирщині ліквідували загоряння комбайна. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 13 серпня о 17:02 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння зернозбирального комбайна в селі Невгода Овруцького району.

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За викликом виїхали вогнеборці пожежно-рятувальної частини. З’ясувалось, що подія трапилася, коли комбайн їхав на поле.

"Через несправність підшипника відбувалося тертя механізму, внаслідок чого метал перегрівся та задимів. Побачивши це, водій негайно зупинився та викликав рятувальників", - розповіли у прес-службі відомства.

На місці події бійці ДСНС провели охолодження механізму. Локалізація пожежі відбулася о 17:34, а її ліквідація - о 17:40. Внаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав. Вогонь встиг знищити лише залишки соломи, що знаходилися у комбайні. Сам же транспортний засіб залишився неушкодженим.