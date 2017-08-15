СБУ затримала кримінального авторитета, який прямував із Росії до Одеської області

На Сумщині співробітники Служби безпеки спільно з Нацполіцією та прикордонниками затримали кримінального авторитета, який нелегально в’їхав до України з території Російської Федерації.

Як повідомила керівник прес-групи УСБУ в Сумській області Олеся Рапута, правоохоронці виявили громадянина однієї із закавказьких країн в електропоїзді «Шостка – Київ».

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«Оперативники спецслужби встановили, що чоловік був неодноразово засуджений у рідній країні. В Україну він потрапив поза митним та прикордонним контролем. Кримінальний авторитет планував приїхати на Одещину до одного з етнічних угруповань та організувати низку тяжких злочинів у регіоні», – зазначила Рапута.

За словами затриманого, він у 1999 році був вперше засуджений на шість місяців за крадіжку транспортного засобу. У 2004 вдруге був притягнутий до кримінальної відповідальності за викрадення автотранспорту, збройну перестрілку та незаконне зберігання наркотиків і отримав 23 роки ув’язнення, проте, в 2015 році, після 11 років відбування покарання, був амністований.

«Наразі вирішується питання щодо видворення кримінального авторитета до його рідної країни», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, поліція видворила з України ще двох «злодіїв у законі». Про це сьогодні заявив перший заступник голови Нацполіції – начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін. За його словами, 12 серпня силами оперативників Департаменту карного розшуку НПУ за межі України було видворено громадянина Казахстану, «злодія в законі» на прізвисько «Льоха Семипалатинський». Аброськин також зазначив, що з території держави видворено ще одного кримінального авторитета. Наразі правоохоронці встановлюють, хто з братів-близнюків – «злодій в законі» «Хусейн сліпий» чи «Хасан» – прибув з Відня до України у «ділову поїздку».

За словами першого заступника глави Нацполіції, на сьогодні в Україні залишається близько 25-29 «злодіїв у законі». Більшість з них – вихідці з Російської Федерації, Грузії, Абхазії, Осетії. При цьому він наголосив на необхідності внесення змін до Кримінального кодексу, аби поліція мали дієвий інструмент для боротьби з даною категорією злочинців.