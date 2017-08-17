У Дніпрі внаслідок нічної стрілянини поранено трьох чоловіків (фото)

У Дніпрі на проспекті Миру біля супермаркету «Бруснічка» внаслідок нічної стрілянини, поранено трьох чоловіків. Як повідомили кореспонденту УНІАН у міському відділі поліції Дніпра, стрілянина сталась о 00:30 четверга. Невідомі стріляли гумовими кулями. Наразі проводиться розслідування.

Як зазначили УНІАН у прес-службі Дніпровської міськради, поранених доставили до обласної лікарні імені Мечникова співробітники комунального підприємства міськради «Муніципальна варта».

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Стан постраждалих середньої важкості. Один чоловік дістав поранення кисті руки, у двох інших – поранення грудної клітини. Їх життю нічого не загрожує.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Шевченківському районі Києва на вулиці Зоологічній невідомий стріляв у чоловіка. Правоохоронці розшукують зловмисника, який, за словами свідків, разом зі спільником зник з місця чорним автомобілем.