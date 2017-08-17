Стрільба по підприємцю в центрі Києва: у мережі з'явилося відео, оголошено план "Перехоплення"

У Шевченківському районі Києва на вулиці Зоологічній невідомий стріляв у чоловіка. Правоохоронці розшукують зловмисника, який, за словами свідків, разом зі спільником зник з місця на чорному автомобілі. Про це повідомила у Facebook спікер Нацполіції Києва Оксана Блищик.

"Всі наряди орієнтовані на розшук і затримання стрілка, який, за словами свідків, зник у темному автомобілі. Оголошено план «Перехоплення». На місце прибули лікарі «швидкої», які надають потерпілому медичну допомогу", - сказано в повідомленні.

Читайте такожОчевидці опублікували відео стрілянини в Києві за участю нардепа Мельничука

Проводиться огляд місця події, поліція спілкується зі свідками і очевидцями, щоб встановити обставини скоєння злочину.

Правоохоронці встановили особу пораненого чоловіка: він - приватний підприємець, 1989 р. н. За словами свідків, пролунало кілька пострілів: ймовірно, стріляли з травматичної зброї. При цьому нападники намагалися відібрати у чоловіка сумку з грошима.

На даний момент, стан потерпілого стабільний. За уточненою інформацією лікарів, проникаючих поранень у чоловіка немає, зате є садна та забої. Крім того, відкрите кримінальне провадження за ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України, за скоєння якого передбачено до 15 років позбавлення волі.