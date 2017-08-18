На Львівщині вантажівка протаранила два автомобілі, постраждала родина іноземців з дітьми

На Львівщині під час зіткнення вантажного автомобіля «КАМАЗ» з мікроавтобусом Ford Transit постраждало шестеро осіб, з них троє малолітніх дітей.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції області, автопригода сталася 17 серпня о 17.55 в селі Підбірці Пустомитівського району.

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Автомобіль «КАМАЗ», за кермом якого перебував 50-річний житель Миколаївського району Львівщини, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з мікроавтобусом Ford Transit під керуванням 38-річного іноземця. Після цього вантажівка, перебуваючи в некерованому стані, зіткнулася з автомобілем DAF, за кермом якого перебував 40-річний мешканець Львівщини.

«Внаслідок автопригоди тілесні ушкодження отримали водій мікроавтобуса та четверо його пасажирів – 31-річна жінка і троє дітей, віком 3, 9 та 10 років, усі іноземці. У 9-річного хлопчика медики діагностували «перелом основи черепа, мозкова кома», його доправили в операційне відділення. Інші потерпілі отримали садна та забої. Також постраждав водій вантажівки «КАМАЗ», якого після надання медичної допомоги було відпущено додому», - зазначається у повідомленні.

Водій автомобіля DAF не постраждав.

Всі обставини автопригоди встановлюються, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН з власних джерел, під час ДТП постраждала родина із Словаччини яка їхала у мікроавтобусі: подружжя та троє дітей.