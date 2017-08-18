На Львівщині поліцейський вимагав $3 тисячі від батьків підозрюваного у зґвалтуванні

На Львівщині співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою сьогодні, 18 серпня, затримали під час одержання хабара 26-річного слідчого одного з районних відділів Нацполіції області.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі управління СБУ у Львівській області, поліцейський вимагав 3 тис. доларів від батьків підозрюваного у зґвалтуванні за перекваліфікацію матеріалів на злочин із більш м’яким покаранням та подальшим закриттям справи.

Оперативники спецслужби затримали працівника поліції під час отримання всієї суми хабара поблизу будівлі райвідділу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, карається позбавленням волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна).

На даний час поліцейського доставлено в органи прокуратури, вирішується питання щодо оголошення йому про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.