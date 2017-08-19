У Києві невідомі з битами викрали чоловіка

Поліція відкрила провадження за фактом викрадення чоловіки на бульварі Перова у Дніпровському районі Києва.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, вчора пізно ввечері поліцейські отримали повідомлення про викрадення чоловіка.

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На місці правоохоронці вилучили дві біти. Вони також поспілкувалися з жінкою, яка стала свідком події, встановили, що до припаркованого «БМВ» під'їхав великий автомобіль темного кольору, з якого вийшли люди з битами. Вони пошкодили «БМВ», витягли з салону чоловіка, нанесли йому тілесні ушкодження, після цього посадили в свою машину і поїхали з місця події.

Оперативники оглянули прилеглу територію та встановили наявність камер відеоспостереження, які могли зафіксувати обставини злочину.

Проводиться комплекс заходів щодо встановлення та затримання зловмисників.

Слідчі Дніпровського управління поліції почали кримінальне провадження за ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.