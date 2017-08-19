На Тернопільщині внаслідок ДТП в реанімацію госпіталізовано мотоцикліста

26-річний мешканець райцентру, керуючи мотоциклом ЯВА, зіткнувся з автомобілем АУДІ-80.

На Тернопільщині внаслідок ДТП в реанімацію госпіталізовано 26-річного мотоцикліста. Читайте такожНа Львівщині в ДТП з машиною власника ФК "Карпати" загинула жінка (відео) Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася учора у Гусятині. 26-річний мешканець райцентру, керуючи мотоциклом ЯВА, зіткнувся з автомобілем АУДІ-80. Молодого чоловіка госпіталізовано до реанімаційного відділення Гусятинської лікарні, він перебуває у комі. Обставини ДТП правоохоронці встановлюють.

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