На Тернопільщині внаслідок ДТП в реанімацію госпіталізовано мотоцикліста
13:59, 19 серпня 2017Інциденти
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26-річний мешканець райцентру, керуючи мотоциклом ЯВА, зіткнувся з автомобілем АУДІ-80.
Після зіткнення водій мотоциклу "Ява" потрапив до реанімації / фото like.sumy.ua
На Тернопільщині внаслідок ДТП в реанімацію госпіталізовано 26-річного мотоцикліста.
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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася учора у Гусятині.
26-річний мешканець райцентру, керуючи мотоциклом ЯВА, зіткнувся з автомобілем АУДІ-80.
Молодого чоловіка госпіталізовано до реанімаційного відділення Гусятинської лікарні, він перебуває у комі.
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