На Тернопільщині внаслідок ДТП в реанімацію госпіталізовано мотоцикліста

13:59, 19 серпня 2017
Інциденти
459 0

26-річний мешканець райцентру, керуючи мотоциклом ЯВА, зіткнувся з автомобілем АУДІ-80.

фото like.sumy.ua

На Тернопільщині внаслідок ДТП в реанімацію госпіталізовано 26-річного мотоцикліста.

Читайте такожНа Львівщині в ДТП з машиною власника ФК "Карпати" загинула жінка (відео)

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася учора у Гусятині.

26-річний мешканець райцентру, керуючи мотоциклом ЯВА, зіткнувся з автомобілем АУДІ-80.

Молодого чоловіка госпіталізовано до реанімаційного відділення Гусятинської лікарні, він перебуває у комі.

Обставини ДТП правоохоронці встановлюють.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #ДТП Тернопільщина