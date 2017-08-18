На Житомирщині водій моторолера збив хлопчика

На Житомирщині водій моторолера травмував 5-річного хлопчика, який раптово вибіг на дорогу. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, подія сталася 17 серпня близько 18.30 у селищі Новогуйвинське Житомирського району.

Читайте такожУ Житомирській області водій на смерть збив пішохода, не помітивши його на дорозіЗа попередньою інформацією, водій моторолера, 64-річний місцевий житель, рухаючись у дворі багатоповерхівки, вчинив наїзд на пішохода, 5-річного жителя цього ж селища, який раптово вибіг на проїжджу частину.

У результаті ДТП хлопчик отримав ушкодження та був госпіталізований до Житомирської обласної дитячої лікарні.

Наразі триває з’ясування обставин події.