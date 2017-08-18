На Житомирщині водій моторолера збив хлопчика
Дитина раптово вибігла на проїжджу частину, тому водій не зміг уникнути зіткнення.
На Житомирщині водій моторолера травмував 5-річного хлопчика, який раптово вибіг на дорогу. Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області.
Як зазначається у повідомленні, подія сталася 17 серпня близько 18.30 у селищі Новогуйвинське Житомирського району.
Читайте такожУ Житомирській області водій на смерть збив пішохода, не помітивши його на дорозіЗа попередньою інформацією, водій моторолера, 64-річний місцевий житель, рухаючись у дворі багатоповерхівки, вчинив наїзд на пішохода, 5-річного жителя цього ж селища, який раптово вибіг на проїжджу частину.
У результаті ДТП хлопчик отримав ушкодження та був госпіталізований до Житомирської обласної дитячої лікарні.
Наразі триває з’ясування обставин події.