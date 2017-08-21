На Херсонщині чоловік вбив свого роботодавця кувалдою

У Херсонській області чоловік убив кувалдою роботодавця. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Херсонській області.

Правоохоронці Голопристанського відділення поліції отримали повідомлення про сварку в одному з сіл району. Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, виявила у дворі тіло 61-річного власника будинку зі слідами насильницької смерті.

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Сусіди загиблого повідомили, що бачили, як з двору потерпілого вибігав невідомий і описали його прикмети. Протягом години зловмисник був затриманий, ним виявився 36-річний найманий працівник потерпілого, раніше судимий за майнові злочини.

Сам чоловік заявив, що роботодавець був п'яний і став його ображати. Між ними виник конфлікт, в ході якого підозрюваний схопив металеву кувалду і завдав потерпілому декілька ударів, від яких чоловік помер. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство" (карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років).

Як повідомляв УНІАН, у Києві жінка вбила перукарку через погану зачіску свого чоловіка. Жінка побила перукарку, яка пізніше від отриманих травм померла в лікарні.