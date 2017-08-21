На Харківщині потяг насмерть збив чоловіка
13:54, 21 серпня 2017Інциденти
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Загинув 20-річний мешканець селища Ізюмське, який переходив залізничну колію в неналежному місці.
Чоловік переходив шлях у непризначеному місці / фото УНІАН
У Харківській області поблизу смт Борова потяг на смерть збив чоловіка.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Національної поліції у Харківській області у Facebook.
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«Вантажним потягом сполученням Куп'янськ-Вузловий – Святогірськ був смертельно травмований 20-річний мешканець селища Ізюмське, який переходив залізничну колію в неналежному місці», – йдеться у повідомленні.
За вказаним фактом порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.
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