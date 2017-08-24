На Чернігівщині вибухнула граната: чоловік загинув, жінка - у лікарні

Ввечері 23 серпня у дворі приватного господарства в одному з сіл Чернігівського району вибухнула граната. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Постраждалих чоловіка і жінку, обох 1966 року народження, негайно госпіталізували, але чоловік помер під час операції.

За словами свідків, до власниці господарства зайшов в гості двоюрідний брат її чоловіка, який проживав у дачному будинку сусіднього садового товариства. Чому у дворі стався вибух, встановлює слідство.

На місці події сапери виявили фрагменти вибухового пристрою, за попередніми висновками – гранати Ф-1, і важіль від запалу. Всі речові докази направлені на експертизу.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 264 Кримінального кодексу України (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки).

За даною статтею передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві на вулиці Грушевського стався вибух, дві людини отримали тілесні ушкодження. Очевидці повідомляють, що в результаті вибуху "тяжко поранена лежить на асфальті. Ще один чоловік поранений в голову".