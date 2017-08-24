Опубліковано відео перших хвилин після вибуху на Грушевського в Києві
16:19, 24 серпня 2017Інциденти
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На кадрах видно жінку, яка лежить на землі. Їй перев'язують голову. Судячи з відео, вона перебуває без свідомості.
На місці події працює поліція / УНІАН
У мережі з'явилося відео перших хвилин після вибуху на вул. Грушевського в Києві, в результаті якого постраждали дві людини. Відео опублікувала спільнота "Київ. Оперативний".
На кадрах видно жінку, яка лежить на землі. Їй перев'язують голову. Судячи з відео, вона перебуває без свідомості. У хлопця, що сидить поруч з нею, видно рану на голові.
Як повідомляв УНІАН, у Києві на вулиці Грушевського стався вибух, дві людини отримали тілесні ушкодження. Очевидці повідомляють, що в результаті вибуху "тяжко поранена лежить на асфальті. Ще один чоловік поранений в голову".
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