В центрі Івано-Франківська з мисливської зброї підстрелили чоловіка.

Як повідомили УНІАН у поліції Івано-Франківська, інцидент стався сьогодні, 26 серпня, в одному з ресторанів у центрі міста.

За попередньою інформацією, між відвідувачами закладу виникла сварка, що переросла у бійку, а потім почалась стрілянина. Доки приїхали правоохоронці, відвідувачі, між якими виник інцидент, залишили ресторан.

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На вулиці Галицькій патрульні зупинили автомобіль, в якому везли пораненого чоловіка. Його підстрелили з мисливської рушниці. Потерпілому надають медичну допомогу в обласній клінічній лікарні.

Ще один автомобіль з учасниками конфлікту зупинили на вулиці Січових Стрільців.

Поліція перевіряє всі автомобілі, які виїжджають з міста, та з’ясовує подробиці конфлікту.

На місці події правоохоронці проводять слідчі дії.